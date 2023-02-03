Voleybolda yeni hafta start alıyor

Türkiye voleybol liglerinde yeni hafta heyecanı 4 Şubat Cumartesi günü başlayacak.

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Voleybolda yeni hafta start alıyor
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03 Şubat 2023 15:39
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 17. hafta, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda da 18. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

Misli.com Sultanlar Ligi:

4 Şubat Cumartesi:

14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Kuzeyboru (ASKİ Atatürk)

14.00 Sigorta Shop-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)

15.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

17.00 İlbank-PTT (Başkent)

5 Şubat Pazar:

13.30 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (Burhan Felek)

16.00 Bolu Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Karaçayır)

Efeler Ligi

Bugün:

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek)

4 Şubat Cumartesi:

15.00 Arkas Spor-Halkbank (Atatürk)

16.00 Develi Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Develi Murat Kocatürk)

5 Ocak Pazar:

13.00 TÜRŞAD-Cizre Belediyespor (Adilcevaz)

15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Altekma (Cengiz Göllü)

15.00 Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent)

15.30 Tokat Belediyesi Plevne-Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

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