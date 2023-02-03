Voleybolda yeni hafta start alıyor

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 17. hafta, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda da 18. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:
Misli.com Sultanlar Ligi:
4 Şubat Cumartesi:
14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Kuzeyboru (ASKİ Atatürk)
14.00 Sigorta Shop-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)
15.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)
17.00 İlbank-PTT (Başkent)
5 Şubat Pazar:
13.30 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (Burhan Felek)
16.00 Bolu Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Karaçayır)
Efeler Ligi
Bugün:
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek)
4 Şubat Cumartesi:
15.00 Arkas Spor-Halkbank (Atatürk)
16.00 Develi Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Develi Murat Kocatürk)
5 Ocak Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Cizre Belediyespor (Adilcevaz)
15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Altekma (Cengiz Göllü)
15.00 Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent)
15.30 Tokat Belediyesi Plevne-Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:
Misli.com Sultanlar Ligi:
4 Şubat Cumartesi:
14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Kuzeyboru (ASKİ Atatürk)
14.00 Sigorta Shop-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)
15.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)
17.00 İlbank-PTT (Başkent)
5 Şubat Pazar:
13.30 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (Burhan Felek)
16.00 Bolu Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Karaçayır)
Efeler Ligi
Bugün:
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek)
4 Şubat Cumartesi:
15.00 Arkas Spor-Halkbank (Atatürk)
16.00 Develi Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Develi Murat Kocatürk)
5 Ocak Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Cizre Belediyespor (Adilcevaz)
15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Altekma (Cengiz Göllü)
15.00 Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent)
15.30 Tokat Belediyesi Plevne-Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
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