Vodafone Park'ta Sergen Yalçın için tezahürat

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk ederken, siyah-beyazlı taraftarlardan Sergen Yalçın tezahüratı geldi.



Beşiktaşlı taraftarlar, mücadele öncesi, geçtiğimiz hafta içinde istifa eden Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.



TRİBÜNLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ



Bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ı Yukatel Kayserispor karşısında taraftarları yalnız bırakmadı.



Son dönemde tribünleri boş bırakan siyah-beyazlılar, ligin 16. haftasındaki mücadeleye büyük ilgi gösterdi.



Kulüp yönetiminin Yukatel Kayserispor maçına özel tüm kategorilerde yüzde 50 indirim uygulamasıyla taraftarlar Vodafone Park tribünlerini doldurdu.



Taraftarlar maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan takımlarını tribünlere çağırarak destek verdi. Taraftarlar özellikle genç oyuncuları Rıdvan Yılmaz ile Serdar Saatçı'ya özel ilgi gösterdi ve iki oyuncuyu beraber tribünlere davet etti.



Oyuncuları tek tek tribüne çağıran siyah-beyazlılar ayrıca "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin" tezahüratı yaptı.





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