Beşiktaş Kulübü ile Vodafone ortaklığında gerçekleştirilen "Vodafone Geleceğin KaraKartalı" projesinin ilk durağı Erzurum oldu.Türk futboluna genç yeteneklerin yetiştirilmesi amaçlanan dijital izleme projesi, Erzurum'da başladı.Vodafone'un mobil ekipleri, Erzurum'da 4 gün boyunca okul ve meydanlarda projeyi tanıtarak, 8-13 yaş arasında çocuğu olan tüm Erzurumluları projeye katılmaya davet edecek.Etkinliğe katılmak isteyen Vodafone kullanıcısı Erzurumlu aileler, Vodafone Park mobil uygulaması üzerinden ya da "geleceginkarakartali.com" sitesinden, çocuklarının yeteneklerini sergiledikleri en fazla 59 saniyelik videolar paylaşabilecek.Projenin Erzurum'dan başlatılması vesilesiyle düzenlenen toplantıya Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun ile Beşiktaş Kulübü Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu katıldı.Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Nedim Baytorun, Beşiktaş ile 5 yıldır verimli ve uyumlu bir iş birliği gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Dijital teknolojiler sayesinde, Erzurum'da 8 yaşındaki bir çocuk ile Edirne'de 13 yaşındaki bir çocuk, hem Beşiktaş'ın hem de Türk futbolunun bir parçası olma konusunda aynı fırsata sahip olacak. Türk futboluna genç yeteneklerin kazandırılmasını hedeflediğimiz 'Geleceğin KaraKartalı' projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanından yaşları 8-10 ve 11-13 arasında değişen çocuklar için, Türk futbolunun önde gelen teknik insanlarına ulaşarak geleceğin başarılı futbol oyuncuları arasına katılma konusunda fırsat eşitliği sağlayacağız."Kulübün geleceğine katkı sağlayacak önemli bir proje başlattıklarını vurgulayan Umut Kutlu ise "Üst yapıda sponsorluklara alışkınız ama ilk olarak altyapıda böyle bir sponsorluk yapan Vodafone ailesine çok teşekkür ediyoruz. Projemizin Anadolu turuna Erzurum'dan başlıyoruz. 8-13 yaş arasında çocuğu olan tüm Erzurumluları projemize katılmaya davet ediyoruz. 'Geleceğin KaraKartalı' projesinin, hem Beşiktaşımızın hem de Türk futbolunun geleceğine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu."Vodafone Geleceğin KaraKartalı" projesi için 7 ilde tanıtım çalışmaları yürütülecek.Nisan ayı itibarıyla yine Erzurum'dan başlamak üzere Gaziantep, Samsun, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul illerinde gerçekleştirilecek birer günlük seçmeler ile her bölgeden 5 çocuk seçilecek. Böylece toplam 35 çocuk, haziran ayında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek 4 günlük kampa ve ardından Vodafone Park'taki bir günlük final etkinliğine katılmaya hak kazanacak.Finalde siyah-beyazlı kulübün yetkililerinden Gökhan Keskin, Fikret Demirer, Yasin Sülün ve Serdar Topraktepe tarafından gerçekleştirilecek seçmelerde, en az 3 çocuk Beşiktaş'ın altyapısına girme fırsatı yakalayacak."Vodafone Geleceğin KaraKartalı" projesine video yüklemek için Vodafone kullanıcısı olmak gerekiyor. Aboneler, "Vodafone Yanımda" şifresi ile sisteme girerek video yükleme işlemini gerçekleştirebiliyor. Yüklenen videonun içeriği uygun bulunursa, en geç 1 gün sonra sisteme yükleniyor. Projede video oylamak için ise 'Vodafone KaraKartallı" olmak gerekiyor. Her abonenin haftada 10 oy kullanma hakkı bulunuyor.Projede bugüne kadar tüm Türkiye'den bini aşkın video yüklenirken, bu videolar 450 bin kez izlendi.