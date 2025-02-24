Vitor Roque, Brezilya'ya geri dönmek üzere!

Barcelona, genç forvet Vitor Roque'nin Palmeiras'a transferi için 25 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.



Brezilya ekibi, oyuncunun ekonomik haklarının %80'ini alacak ve onu kadrosunun en önemli isimlerinden biri haline getirecek.



Roque, Palmeiras ile sözleşme şartlarında anlaşırken, transferin resmiyet kazanması için Real Betis ile yürütülen son görüşmelerin tamamlanması bekleniyor.



Real Betis, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunduğu için sürece dahil olurken, tarafların kısa süre içinde nihai anlaşmaya varması bekleniyor.



PERFORMANSI



Bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Real Betis'te 33 maça çıkan genç forvet, 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.