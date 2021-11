Vitor Pereira: 'Olympiakos'u da yenebiliriz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antwerp karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Vitor Pereira "Sonuçtan ve performanstan memnunum. Gol yemedik ve üç. tane attık. Takım tebriği hak ediyor. Daha fazla da atabilirdik. Bu tarz maçları oynayacak takım ruhu ve karaktere sahip olduğumuzu gösterdik." dedi.



"YUNANİSTAN'DA KAZANABİLİRİZ"



Vitor Pereira grupta şanslarının olduğunu belirterek "Hala şansımız var. Bu maçta oynadığımız gibi oynarsak, Yunanistan'da da kazanabiliriz. Taraftarlarımız da teşekkürler." ifadelerini kullandı.



"GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"



Basın toplantısında konuşan Vitor Pereira "Yüksek kalitede maçlar oynadık. Ancak futbol sadece taktik değil. Kalite, öz güvenle gelir. Zor haftalarda sonra takıma öz güven vermemiz gerekiyordu. Gruptan çıkmak istiyoruz. Bizim için en önemli maç, bir sonraki maç. Kafamızdaki çipi değiştirmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.



İRFAN CAN KAHVECİ YANITI



İrfan Can Kahveci hakkında konuşan Pereira "Benim takımımdan ve oyuncularımdan hiç şüphem yok. Taraftarımız ve başkanımızın tutkusundan şüphem yok. Başarılı olmak için her şeye sahibiz. Bizim yapmamız gereken, dengeyi kurup doğru yolda devam etmek. İrfan Can Kahveci'nin kalitesini biliyoruz. Ama sakatlandı ve uzun süre aramızda yoktu. Şimdi fiziksel durumunu toparlıyor. Özellikle topla olan teknik kalitesi ve karar verme kapasitesi çok iyi. Oyuncularımı çok beğendim, sahaya koymuş oldukları ruhu çok beğendim." dedi.



VALENCIA, GUSTAVO VE ALTAY'A...



Vitor Pereira "Luiz Gustavo, Enner Valencia ve Altay Bayındır'ı hatırlamadan basın toplantısını bitirmek istemiyorum. Onlarda bugün bizimle beraber sahadalardı." diyerek sözlerini noktaladı.





