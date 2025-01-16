Vitor Pereira: "Lemina gitmek istiyor"

Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, Mario Lemina'nın takımdan ayrılmak istediğin açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Vitor Pereira: 'Lemina gitmek istiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2025 12:36
Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, Mario Lemina'nın takımdan ayrılmak istediğin açıkladı.

Lemina'nın takıma faydalı olacağına inanmadığını söyleyen Pereira, "Bana zihinsel olarak takıma yardım etmeye uygun olmadığını söyleyen bir oyuncuyu oynatamam. Lemina, gitmek istiyor." dedi.

"LEMINA'YA İHTİYACIM YOK"

Bu haldeki bir Lemina'ya ihtiyacı olmadığını söyleyen Pereira, "Ben gelmeden önce ne oldu bilmiyorum ama bu enerji ve bu zihniyetle ona ihtiyacım yok. Başka bir oyuncuyla oynamayı tercih ederim." sözlerini sarf etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery