Vitor Pereira: 'Lemina gitmek istiyor'

Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, Mario Lemina'nın takımdan ayrılmak istediğin açıkladı.



Lemina'nın takıma faydalı olacağına inanmadığını söyleyen Pereira, "Bana zihinsel olarak takıma yardım etmeye uygun olmadığını söyleyen bir oyuncuyu oynatamam. Lemina, gitmek istiyor." dedi.



"LEMINA'YA İHTİYACIM YOK"



Bu haldeki bir Lemina'ya ihtiyacı olmadığını söyleyen Pereira, "Ben gelmeden önce ne oldu bilmiyorum ama bu enerji ve bu zihniyetle ona ihtiyacım yok. Başka bir oyuncuyla oynamayı tercih ederim." sözlerini sarf etti.



