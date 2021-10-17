Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Vitop Pereira "Maç 11'e 11'ken üstün taraf bizdik. Trabzonspor'a problem yaratıyorduk. Hakemin verdiği karar nedeniyle, ki bu karar hakkında konuşmak istemiyorum, 10 kişi kaldık. Hakemin verdiği başka bir karar sonrası maç bitti. Hak etmediğimiz bir sonuçla buradan ayrılıyoruz. Oyuncularımın performansından memnunum. Bundan sonra yapmamız gereken liderliği geri almak." dedi.



Vitor Pereira basın toplantısında "Ali Şansalan'a saygısızca bir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.



Portekizli teknik adam "Maç yedinden başlasa yine aynı şekilde çıkardım. Taraftarlarımıza şunu söylüyorum, savaşmaya devam edeceğiz, bu kaybı telafi edeceğiz" açıklamasını yaptı.





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