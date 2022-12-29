Vitor Hugo'ya Rusya'dan teklif!

Trabzonspor'un başarılı stoperi Vitor Hugo'ya sürpriz bir teklif geldi…



Rus Ligi'nden Lokomotiv Moskova, bordo-mavililerin Brezilyalı oyuncusu için resmi teklif gönderdi. 3 milyon Euro'luk teklif Trabzonspor tarafından kabul edilirse Brezilyalı stoperin Rus takımıyla görüşme yapması için Moskova'ya gitmesine izin verilecek.



Abdullah Avcı'nın Vitor Hugo'nun olası ayrılışına nasıl cevap vereceği henüz belli değil. Rus takımının yapacağı teklifin yükselmesi durumunda Trabzonspor'un Vitor Hugo için gelen teklife olumlu cevap verebileceği gelen bilgiler arasında.



Lokomotiv Moskova kısa süre önce Dünya Kupası'nın yıldızlarından El Yamiq'e teklif yaptı. Kulübü Valladolid teklifi kabul etti. Ancak Faslı oyuncu Rusya'da oynamayı reddetti. (Karadeniz Gazetesi)





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