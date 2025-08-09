10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-345'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-145'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-045'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Vitinha: "Ballon d'Or'u Dembele hakediyor!"

Paris Saint-Germain'in yıldız orta saha oyuncusu Vitinha, Ballon d'Or ödülünün kazanması gereken ismin Ousmane Dembele olduğunu açıkladı.

Vitinha: 'Ballon d'Or'u Dembele hakediyor!'
Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain forması ile Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Vitinha, Ligue 1+'a Ballon d'Or ödülü hakkında konuştu.

"KAZANIRSAM, İNANILMAZ OLUR"

Herkesin ödülü kazanmayı hayal ettiğini söyleyen Vitinha, "Herkes bir gün Ballon d'Or'u kazanmayı hayal eder. Bu ödülü
kazanırsam, inanılmaz olur." dedi.

"DEMBELE HAKEDİYOR"

Ödülü kazanması gereken kişinin Dembele olduğunu açıklayan Portekizli oyuncu "Bu ödülü kazanmak harika olurdu, ama bence en çok Ousmane Dembele hak ediyor. Geçen sezon bizi kupalara taşıyan oyuncu oydu. Ödülü hak edenlerden biri de o" sözlerini sarf etti.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
