Vitinha: 'Ballon d'Or'u Dembele hakediyor!'

Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain forması ile Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Vitinha, Ligue 1+'a Ballon d'Or ödülü hakkında konuştu.



"KAZANIRSAM, İNANILMAZ OLUR"



Herkesin ödülü kazanmayı hayal ettiğini söyleyen Vitinha, "Herkes bir gün Ballon d'Or'u kazanmayı hayal eder. Bu ödülü

kazanırsam, inanılmaz olur." dedi.



"DEMBELE HAKEDİYOR"



Ödülü kazanması gereken kişinin Dembele olduğunu açıklayan Portekizli oyuncu "Bu ödülü kazanmak harika olurdu, ama bence en çok Ousmane Dembele hak ediyor. Geçen sezon bizi kupalara taşıyan oyuncu oydu. Ödülü hak edenlerden biri de o" sözlerini sarf etti.







