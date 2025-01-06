Virgil Van Dijk: 'Mükemmel değiliz'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Virgil Van Dijk, "Eğer kendimize karşı dürüst olursak sonuç çok daha kötü olabilirdi. Sonunda büyük bir şans yakaladılar ve sonuç çok daha kötü olabilirdi. Evimizde puan kaybettiğimiz için kesinlikle hayal kırıklığına uğradım ama olan oldu ve yolumuza devam etmeliyiz ve edeceğiz." dedi.



"MÜKEMMEL DEĞİLİZ"

Maç hakkında taktiksel açıklamalar yapan Van Dijk, "2-1'i bulduk ve bundan sonrası oyunu yönetmeye çalışmak ve topu üç ya da dört pasın ötesinde daha uzun süre ayağımızda tutmakla ilgili. Zaman zaman topu çok kolay kaybettik ve olması gerekenden daha fazla açık verdik. Mükemmel değiliz, hala öğreniyoruz ve bundan da ders çıkarmalıyız." yorumunu yaptı.



"MANU'YU KÜÇÜMSEMEDİK"



Manchester United'ı küçümseyerek maça çıkıp çıkmadıkları hakkında konuşan Hollandalı oyuncu, "Bunların hepsi medyanın sözleri. Medya yazıyor, konuşuyor. Bunların bizimle bir ilgisi yok. Bugün gördüğümüz gibi çok zorlu bir maça hazırlandık. Bunların hiçbirini düşünmedik." değerlendirmesinde bulundu.



"LİG TABLOSUNA BAKAMAYIZ"



Ligdeki konumları hakkında sorulan soruya cevap veren stoper, "Biz bir sonraki maça bakarız, lig tablosuna bakamayız." dedi.





Premier Lig'in 20. haftasında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile Ruben Amorim'in yönetimindeki Manchester United 2-2 berabere kaldı.