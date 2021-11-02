Vinicius Jr: 'Sözleşmem 16 yaşımdan kalma'

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr. şartlar ne olursa olsun takımında kalmak istediğini söyledi.



TNT Brazil'e konuşan Vinicius Jr. yaptığı açıklamada, "Sözleşmem 16 yaşımdan kalma ama ne zaman yenileyip ne kadar kazanacağım çok önemli değil. Önemli olan en iyi takımda olmanın verdiği tatmin" sözlerini kullandı.



2018 yılında Flamengo'dan 45 milyon euroya transfer edilen Vinicius Junior 2000 doğumlu ve her iki kanatta da forma giyeibiliyor.



Bu sezon çıktığı 11 La Liga maçında ise 7 gol 3 asist üreterek performansını geliştirmeye devam ettiğini kanıtladı.





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