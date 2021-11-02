Vinicius Jr: "Sözleşmem 16 yaşımdan kalma"

Real Madridli Vinicius Jr. 16 yaşından kalma bir sözleşmeye sahip olmasına rağmen her ne şartta olursa olsun takımından ayrılmak istemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Vinicius Jr: 'Sözleşmem 16 yaşımdan kalma'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2021 08:08
Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr. şartlar ne olursa olsun takımında kalmak istediğini söyledi.

TNT Brazil'e konuşan Vinicius Jr. yaptığı açıklamada, "Sözleşmem 16 yaşımdan kalma ama ne zaman yenileyip ne kadar kazanacağım çok önemli değil. Önemli olan en iyi takımda olmanın verdiği tatmin" sözlerini kullandı.

2018 yılında Flamengo'dan 45 milyon euroya transfer edilen Vinicius Junior 2000 doğumlu ve her iki kanatta da forma giyeibiliyor.

Bu sezon çıktığı 11 La Liga maçında ise 7 gol 3 asist üreterek performansını geliştirmeye devam ettiğini kanıtladı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.