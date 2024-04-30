Vinicius, Galatasaray'ı bekliyor

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak transfer ettiği Carlos Vinicius, sarı-kırmızılılardan teklif gelmesi halinde takımda kalmaya sıcak bakıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Vinicius, Galatasaray'ı bekliyor
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30 Nisan 2024 08:43
Son güncelleme 30 Nisan 2024 08:46
Galatasaray'da devre arasında İngiliz kulübü Fulham'dan kiralanan Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu.

Galatasaray'daki atmosferden etkilenen Brezilyalı golcünün, teklif gelmesi halinde takımda kalmak istediği öğrenildi. Okan Buruk da Sambacı'nın sorunsuz karakterinden ve görev verildiğinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmasından çok memnun. Ancak şu ana kadar Vinicius'un bonservisiyle ilgili herhangi bir girişim olmadığı öğrenildi.

Galatasaray'a transferinden sonra 12 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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