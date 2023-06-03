Vincenzo Montella: 'Üzgünüz'

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "Kendimiz ve taraftarlarımız için de bir galibiyet almak istiyorduk ama başaramadık. O yüzden üzgünüz." dedi.



Montella, Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarların maç öncesi kendisine gösterdikleri sevgi gösterisi ve pankartlar nedeniyle teşekkür etti.



Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Montella, şunları dile getirdi:



"Çünkü bugüne kadar getirdiğimiz sezonun aslında kendi evimizde iyi bir kapanışını yapmak istedik. Gerçekten futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Sonuna kadar kovaladılar. Çok fazlasıyla pozisyona girdik ama tamamlayamadık ve gollerimizi atamadık. İlk yarının sonlarına doğru golleri kaçırmaya başladık, ikinci yarıda da aynı şekilde devam etti. Tabii ki de böyle kaliteli kadrolara karşı oynadığınızda da biliyorsunuz, futbol bir ders oyunu. Bugün de aslında bildiğimiz bir dersin tekrarını seyrettik. Kendimiz ve taraftarlarımız için de bir galibiyet almak istiyorduk ama başaramadık. O yüzden üzgünüz."





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