Vincenzo Montella için harekete geçildi!

Adana Demirspor, Fenerbahçe ile de adı geçen teknik direktörü Vincenzo Montella'ya yeni sözleşme teklif etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vincenzo Montella için harekete geçildi!
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10 Haziran 2023 19:24
Sezonu Adana Demirspor ile 4. sırada tamamlayan italyan teknik adam Vincenzo Montella'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Teknik direktörü kaybetmek istemeyen Akdeniz ekibinde yönetim, İtalyan çalıştırıcı için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Adana Demirspor, Vincenzo Montella'ya yeni sözleşme teklif etti.

F.BAHÇE DE İLGİLENİYOR

Haberde İtalyan teknik adamın, cevap vermek için önümüzdeki haftaya kadar süre istediği ifade edildi. Montella ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtiliyordu.

Roma, Milan, Sevilla, Fiorentina gibi takımları çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, Adana Demirspor ile toplam 37 maçta görev yaptı. 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

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