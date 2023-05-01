Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk dört maçı boş geçen ve bu nedenle eleştirilen Vincent Aboubakar, sonrasında oynadığı 8 maçta 8 kez ağları sarsmayı başardı.Kamerunlu forvet bu periyotta sadece 0-0 biten Trabzonspor karşılaşmasında suskun kaldı.Galatasaray'a karşı 3. maçında ilk kez fileleri havalandıran Aboubakar'ın, Fenerbahçe'ye karşı da 4 golü var.