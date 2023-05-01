Vincent Aboubakar'ın 8. harikası

Bu sezon Beşiktaş'ta çıktığı ilk dört maçı boş geçen ve bu nedenle eleştirilen Vincent Aboubakar, sonrasında oynadığı 8 maçta 8 gol attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Vincent Aboubakar'ın 8. harikası
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01 Mayıs 2023 10:03
Vincent Aboubakar
Vincent Aboubakar
Beşiktaş
Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk dört maçı boş geçen ve bu nedenle eleştirilen Vincent Aboubakar, sonrasında oynadığı 8 maçta 8 kez ağları sarsmayı başardı.

Kamerunlu forvet bu periyotta sadece 0-0 biten Trabzonspor karşılaşmasında suskun kaldı.

Galatasaray'a karşı 3. maçında ilk kez fileleri havalandıran Aboubakar'ın, Fenerbahçe'ye karşı da 4 golü var. 

 
 

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