Vincent Aboubakar, F.Bahçe maçlarını seviyor

Beşiktaş'ta üçüncü dönemini yaşayan Vincent Aboubakar, bugüne kadar çıktığı 4 Fenerbahçe maçında mağlubiyet yaşamadı.



31 yaşındaki futbolcu bu periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Aboubakar, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 maçta rakip fileleri de 3 kez havalandırdı.



Kamerunlu, Beşiktaş ile, Süper Lig'de Başakşehir'den sonra en çok Fenerbahçe'ye karşı forma giydi. Aboubakar derbide teknik direktör Şenol Güneş'in en büyük kozlarından biri olacak.









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