Vincent Aboubakar, F.Bahçe maçlarını seviyor

Beşiktaş'ta üçüncü dönemini yaşayan Vincent Aboubakar, bugüne kadar çıktığı 4 Fenerbahçe maçında mağlubiyet yaşamadı.
31 yaşındaki futbolcu bu periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Aboubakar, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 maçta rakip fileleri de 3 kez havalandırdı.
Kamerunlu, Beşiktaş ile, Süper Lig'de Başakşehir'den sonra en çok Fenerbahçe'ye karşı forma giydi. Aboubakar derbide teknik direktör Şenol Güneş'in en büyük kozlarından biri olacak.
31 yaşındaki futbolcu bu periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Aboubakar, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 maçta rakip fileleri de 3 kez havalandırdı.
Kamerunlu, Beşiktaş ile, Süper Lig'de Başakşehir'den sonra en çok Fenerbahçe'ye karşı forma giydi. Aboubakar derbide teknik direktör Şenol Güneş'in en büyük kozlarından biri olacak.
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