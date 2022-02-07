Vida'nın menajeri: 'Birçok teklif geliyor'

Beşiktaş'ın stoper oyuncusu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan, A Spor'a transfer açıklamasında bulundu.
Hırvat oyuncu için tekliflerin geldiğini söyleyen Uğur Avadan, "Vida'ya Avrupa'dan ve Arap yarımadasından teklifler geliyor. Her zaman da geldi. Ama Vida'nın gönlünde hep 1 numara Beşiktaş. Görüşme süreci devam ediyor. Yaşayıp göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 23 resmi maçta görev yaptı.
Hırvat oyuncu için tekliflerin geldiğini söyleyen Uğur Avadan, "Vida'ya Avrupa'dan ve Arap yarımadasından teklifler geliyor. Her zaman da geldi. Ama Vida'nın gönlünde hep 1 numara Beşiktaş. Görüşme süreci devam ediyor. Yaşayıp göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 23 resmi maçta görev yaptı.