Vida'nın menajeri: 'Birçok teklif geliyor'

Beşiktaş'ın stoper oyuncusu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan, A Spor'a transfer açıklamasında bulundu.



Hırvat oyuncu için tekliflerin geldiğini söyleyen Uğur Avadan, "Vida'ya Avrupa'dan ve Arap yarımadasından teklifler geliyor. Her zaman da geldi. Ama Vida'nın gönlünde hep 1 numara Beşiktaş. Görüşme süreci devam ediyor. Yaşayıp göreceğiz." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 23 resmi maçta görev yaptı.





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