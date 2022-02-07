Vida'nın menajeri: "Birçok teklif geliyor"

Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan, Hırvat futbolcu için açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vida'nın menajeri: 'Birçok teklif geliyor'
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07 Şubat 2022 22:20
Beşiktaş'ın stoper oyuncusu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan, A Spor'a transfer açıklamasında bulundu.

Hırvat oyuncu için tekliflerin geldiğini söyleyen Uğur Avadan, "Vida'ya Avrupa'dan ve Arap yarımadasından teklifler geliyor. Her zaman da geldi. Ama Vida'nın gönlünde hep 1 numara Beşiktaş. Görüşme süreci devam ediyor. Yaşayıp göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 23 resmi maçta görev yaptı.

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