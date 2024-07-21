Vida'dan milli takıma veda kararı!

AEK forması giyen 35 yaşındaki savunma oyuncusu Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Vida'dan milli takıma veda kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2024 14:42
AEK forması giyen Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'na veda etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vida, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

35 yaşındaki futbolcu, 2010'dan bu yana formasını giydiği Hırvatistan ile 105 maça çıktı. Vida, bu karşılaşmalarda 4 kez gol sevinci yaşadı.

2018-2022 yılları arasında ülkemizde Beşiktaş forması giyen deneyimli savunma oyuncusu, siyah-beyazlılarda 165 maçta 16 gol attı ve 1 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery