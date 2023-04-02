Victor Nelsson yine fark yarattı!

Victor Nelsson, Galatasaray'ın Adana Demirspor maçında sahaya koyduğu performansla alkış topladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson yine fark yarattı!
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02 Nisan 2023 10:53
Galatasaray'ın savunmadaki yıldızı Victor Nelsson, Adana Demir maçında formundaydı, işini yine layıkıyla yaptı.

24 yaşındaki Danimarkalı, özellikle bir pozisyonda takımı ipten aldı.

Adana Demir atağında kaleyi bulan şutu çizgi üzerinde çıkarıp takımını yenik duruma düşmekten kurtardı.

Danimarkalı savunmacı sahada gösterdiği performansla taraftarından büyük alkış aldı. 

 
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