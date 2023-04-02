Victor Nelsson yine fark yarattı!

Galatasaray'ın savunmadaki yıldızı Victor Nelsson, Adana Demir maçında formundaydı, işini yine layıkıyla yaptı.
24 yaşındaki Danimarkalı, özellikle bir pozisyonda takımı ipten aldı.
Adana Demir atağında kaleyi bulan şutu çizgi üzerinde çıkarıp takımını yenik duruma düşmekten kurtardı.
Danimarkalı savunmacı sahada gösterdiği performansla taraftarından büyük alkış aldı.
24 yaşındaki Danimarkalı, özellikle bir pozisyonda takımı ipten aldı.
Adana Demir atağında kaleyi bulan şutu çizgi üzerinde çıkarıp takımını yenik duruma düşmekten kurtardı.
Danimarkalı savunmacı sahada gösterdiği performansla taraftarından büyük alkış aldı.