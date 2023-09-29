Victor Nelsson'un istediği maaş belli oldu

Galatasaray'da Victor Nelsson'un, yönetimden istediği yeni maaş ortaya çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson'un istediği maaş belli oldu
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29 Eylül 2023 08:30
Son güncelleme 29 Eylül 2023 09:28
Galatasaray, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde henüz bir sonuca varamadı. 24 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray yönetimine zorluk çıkardığı öğrenildi.

SANCHEZ TRANSFERİ TAVRINI DEĞİŞTİRDİ

Nelsson'un yönetime zorluk çıkarmasının nedenlerinden biri de Davinson Sanchez transferi. Aslan, transfer sezonunun son günlerinde Tottenham'dan Davinson Sanchez'i kadrosuna kattı. Yıldız oyuncuya ise 3.2 milyon euro maaş vereceğini açıkladı.

Kolombiyalı oyuncunun maaşından etkilenen Nelsson'un Galatasaray'dan 2 milyon euro'nun üzerinde maaş beklentisi olduğu ortaya çıktı.

BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER

Görüşmeler şu an için tıkanmış durumda. Ancak iki tarafın önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği belirtildi. Danimarkalı oyuncunun 2026 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.

Nelsson, kız arkadaşının doğum yapması nedeniyle Rams Başakşehir maçında forma giyememişti. Son oynanan İstanbulspor maçında ise 6 dakika görev aldı.



7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

Danimarkalı stoper Victor Nelsson, 2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Nelsson'un piyasa değeri ise 19 milyon euro olarak gözüyor.



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