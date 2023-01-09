Victor Nelsson'dan Fenerbahçe'ye geçit yok!

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, dev derbide kusursuza yakın oynadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson'dan Fenerbahçe'ye geçit yok!
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09 Ocak 2023 12:56
Galatasaray'da birçok oyuncu mükemmele yakın oynarken, savunmada Victor Nelsson kusursuza yakın bir oyun ortaya koydu.

Stoperde Abdülkerim Bardakçı ile birlikte son derece uyumlu bir görüntü çizen Nelsson, özellikle Michy Batshuayi'ye adım attırmadı.

Rakibin defans arasına kritik toplarını da engelleyen Danimarkalı savunma oyuncusu, hava toplarında da hemen hemen hiç rakiplerine topu bırakmadı. 

 
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