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Victor Nelsson'a teklif yolda!

Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'a İtalya'dan talipler var. Danimarkalı savunma oyuncusu için sarı-kırmızılılara kısa süre içerisinde resmi teklif gelmesi bekleniyor.

calendar 21 Temmuz 2025 09:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Victor Nelsson'a teklif yolda!
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Galatasaray'da geçen sezonun ikinci yarısında Roma'ya kiralanan ve sezonun sona ermesiyle geri dönen Victor Nelsson, İtalya'ya geri dönebilir.

Nelsson ile İtalya'dan ilgilenen kulüpler var. Danimarkalı savunma oyuncusu için sarı-kırmızılılara resmi teklif gelmesi bekleniyor.

26 yaşındaki savunma oyuncusu için İtalya'dan daha önce Como ve Hellas Verona takımları gündeme gelmişti.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Nelsson'un sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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