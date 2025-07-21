Victor Nelsson'a teklif yolda!

Galatasaray'da geçen sezonun ikinci yarısında Roma'ya kiralanan ve sezonun sona ermesiyle geri dönen Victor Nelsson, İtalya'ya geri dönebilir.
Nelsson ile İtalya'dan ilgilenen kulüpler var. Danimarkalı savunma oyuncusu için sarı-kırmızılılara resmi teklif gelmesi bekleniyor.
26 yaşındaki savunma oyuncusu için İtalya'dan daha önce Como ve Hellas Verona takımları gündeme gelmişti.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Nelsson'un sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Nelsson ile İtalya'dan ilgilenen kulüpler var. Danimarkalı savunma oyuncusu için sarı-kırmızılılara resmi teklif gelmesi bekleniyor.
26 yaşındaki savunma oyuncusu için İtalya'dan daha önce Como ve Hellas Verona takımları gündeme gelmişti.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Nelsson'un sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.