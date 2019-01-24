Victor Moses'a Nijerya'dan mesaj

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Gernot Rohr,'nin yeni transferihakkında konuştu.Rohr, geçtiğimiz Dünya Kupası'ndan sonra Chelsea'ye yoğunlaşmak için Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Moses hakkında konuşurken Chelsea'den ayrılıp Fenerbahçe'ye giden oyuncuya Milli Takım için açık kapı bıraktı.Nijerya basınına konuşan Alman teknik direktör, ''Victor Moses, çok yetenekli bir futbolcu ama Dünya Kupası'nın ardından Milli Takım'ı bıraktığını açıklamıştı. Kararına saygı duyuyoruz. Eğer takıma dönmek istiyorsa önce fit olduğunu bize kanıtlamalı.'' sözlerini kullandı.Gernot Roht, Moses'ın işinin kolay olmadığını söylerken ''Motive olduğunu tekrar göstermeli. Çünkü onun pozisyonunda çok yetenekli oyuncularımız var. Samuel Kalu, Samuel Chukwueze, Alex Iwobi ve Ahmed Musa aynı pozisyonda oynayabiliyor. Moses'ın da tekrar oynayabileceğini göstermesi gerek.'' dedi.