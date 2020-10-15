Victor Moses, Rusya'ya gitti!

Fenerbahçe'de pek parlak bir dönem geçiremeyen ve sonrasında gittiği Inter'de de başarılı olamayan Victor Moses, transfer penceresinin açık olduğu Rusya'ya gitti.Spartak Moskova, Chelsea'de kadro dışı bırakılan Nijeryalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.Chelsea ile son maçına 2018'in Ekim ayında çıkan Moses, ardından Fenerbahçe ve Inter'de kiralık dönemler geçirdi.