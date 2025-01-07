Vedat Milor: 'Galatasaray'ı doğramaya çalışıyorlar'

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu olduğu Az Önce Konuştum programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Bu sezon kim şampiyon olur?" sorusuna cevap veren Milor, "Adını söylemeyeceğim, takım inanılmaz derecede kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum." dedi.
"ADINI SÖYLEMEYECEĞİM TAKIMIN İNANILMAZ BİR GÜCÜ VAR"
Vedat Milor, konuşmasına şu sözlerle devam etti;
"Ben yine de şampiyon olacağımızı umuyorum. Ama emin değilim dediğim gibi. Çünkü dını söylemeyeceğim takımın inanılmaz bir gücü var hem basında hem federasyonda hem toplumda."
"Bu sezon kim şampiyon olur?" sorusuna cevap veren Milor, "Adını söylemeyeceğim, takım inanılmaz derecede kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum." dedi.
"ADINI SÖYLEMEYECEĞİM TAKIMIN İNANILMAZ BİR GÜCÜ VAR"
Vedat Milor, konuşmasına şu sözlerle devam etti;
"Ben yine de şampiyon olacağımızı umuyorum. Ama emin değilim dediğim gibi. Çünkü dını söylemeyeceğim takımın inanılmaz bir gücü var hem basında hem federasyonda hem toplumda."