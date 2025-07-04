Vangölü Sportif Faaliyetler'in rakipleri belli oldu!

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Vangolü Sportif Faaliyetler'in rakipleri belli oldu.

calendar 04 Temmuz 2025 13:33
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Vangölü Sportif Faaliyetler'in rakipleri belli oldu!
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TFF Futsal Ligi şampiyonu Vangölü Sportif Faaliyetler'in UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Vangölü Sportif Faaliyetler, UEFA'nın merkezi Nyon'da gerçekleştirilen 2025-2026 sezonu UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ön eleme turu kura çekiminde Vrhnika (Slovenya), Boras AIK (İsveç) ve FC Tallin (Estonya) ile C Grubu'nda yer aldı.

İsveç temsilcisi Boras AIK'in ev sahipliği yapacağı ön eleme turu müsabakaları, 26-31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.


Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakalarda 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Ön eleme turunda gruplarında ilk sırayı alan 8 takım, eleme turu B aşamasına katılma hakkı elde edecek.

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