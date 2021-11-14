Van Hooijdonk: 'Eski Hollanda'yı özlüyorum'

Eski Fenerbahçeli ve Hollanda Milli Takım oyuncusu Pierre Van Hooijdonk, Hollanda'nın Karadağ'a 1 puan vermesiyle ilgili yorumda bulundu.



Maç sonunda karşılaşmayı değerlendire Van Hooijdonk, "Bu kadar kötü oynayıp bu kadar kolay goller bulunca sahada kibirli olamazsınız. Takım içerisinde bu gibi anları düzeltebilecek, herkese çeki düzen verebilecek birilerinin olduğu dönemleri özlüyorum" diyerek Hollanda Milli Takımı eleştirisi yaptı.



Bir diğer eski yıldızlardan Rafael Van der Vaart ise yaptığı açıklamada, "Van Gaal maç kazanılmış gibi değişiklikler yaptı. Maçın sonunda yanlış tercihler olduğu ortaya çıktı. Maçı bitiren 11'in yanlış olduğu açıktı." diye konuştu.





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