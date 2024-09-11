Van Bronckhorst'tan Trabzonspor maçı kararı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trabzonspor deplasmanında sahaya süreceği kadroyu belirledi. Sakatlığı bulunan Semih'in yerine sol kanatta Joao Mario yer alacak. Savunma, orta saha ve hücumda başka değişiklik olmayacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Van Bronckhorst'tan Trabzonspor maçı kararı!
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11 Eylül 2024 08:17
Son güncelleme 11 Eylül 2024 09:19
Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yaparak şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koyan Beşiktaş pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak.

Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde ilk sınavına çıkacak Karadeniz ekibini mağlup ederek yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Abdullah Avcı ile yollarını ayıran bordo-mavili takımın, Güneş'le ilk maçını oynayacak olması Beşiktaş adına maçın zorluk derecesini ve önemini biraz daha artırıyor.

İLK 11'İ BELİRLEDİ

Siyah-beyazlı takımın teknik patronu Giovanni van Bronckhorst, Trabzonspor deplasmanında sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. Buna göre kasığındaki sakatlığı devam eden ve maça yetişmesi zor görünen Semih Kılıçsoy'un yerine sol kanatta yeni transfer Joao Mario görev yapacak. Fiziksel açıdan iyi durumda bulunan tecrübeli futbolcu sol kulvarda hem ofansif hem de defansif görevler üstlenecek.

Kaleyi Mert Günok'a teslim edecek olan Giovanni van Bronckhorst; savunma, orta saha ve hücumda başka değişiklik düşünmüyor. Savunma hattı Svensson, Paulista, Uduokhai ve Masuaku'dan oluşacak. Gedson, Al Musrati ve Rafa Silva orta alanda yer alacak. Rafa Silva 10 numara pozisyonunda görev yapacak. Immobile ve Rashica da yine ilk 11'de sahaya çıkacak.

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