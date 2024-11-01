Van Bronckhorst'tan derbi tepkisi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa maçı öncesi ilk kez sert yüzünü gösterdi. İşte ayrıntılar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Van Bronckhorst'tan derbi tepkisi!
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01 Kasım 2024 08:10
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray derbisinin ardından takımını Kasımpaşa sınavına motive etmeye çalışıyor.

Hollandalı teknik adam, derbi sonrası antrenmanda ilk kez sert yüzünü gösterdi. Giovanni van Bronckhorst, son yapılan idman öncesinde oyuncularını etrafına toplayıp, "Hangi maç olursa olsun bittiği an sizin işiniz de biter. Maç ardını medya irdeler. İdari yönden gerekli açıklamalar yapılır. Teknik ekip analizi yapar. Ancak sizler için bitiş düdüğü ile biter. Görüntü tam aksi. Lig maçına çıkacağız, hala son maç gündemde. Bu ilk ve son uyarım. Biten maçı tesislere taşımayın. Bunun asla tekrarı olmasın. Her ne olursa olsun bahane istemiyorum. Şampiyonluk için her maç ve puan önemli. Sadece Kasımpaşa maçına odaklanalım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a kaybederek ligdeki yenilmezlik serisi sona eren Beşiktaş, Kasımpaşa maçıyla birlikte yeni bir seri başlatmak istiyor.

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