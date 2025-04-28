Van Bronckhorst, Leeds'in hedefinde!

Sezon başında Beşiktaş ile kötü gidişat nedeniyle yollarını ayıran Giovanni van Bronckhorst, Premier Lig'e yeni çıkan Leeds United'ın hedefinde.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Van Bronckhorst, Leeds'in hedefinde!
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28 Nisan 2025 20:22
Son güncelleme 28 Nisan 2025 20:26
Leeds United, Daniel Farke'nin geleceği konusunda belirsizlikler yaşarken, The Guardian'a göre kulüp, olası teknik direktör adayları arasında Giovanni van Bronckhorst'u gündeme aldı.

FARKE'NİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Premier Lig'e yükselmeyi başaran Farke'nin geleceği, kulüp içinde tartışma konusu oldu. Leeds United'ın Amerikalı Başkanı Paraag Marathe, Farke ile geleceği hakkında bir görüşme yapmayı planlıyor. Eğer bu birliktelik sonlanırsa, kulüp alternatif adayları değerlendirmeye başladı.

BRONCKHORST GÜNDEMDE

Leeds, adaylar arasında ilk sırada Bronckhorst'u hedefliyor. Daha önce Guangzhou City, Rangers ve Beşiktaş gibi kulüplerde teknik direktörlük yapan Hollandalı isim, geçtiğimiz yıl kasım ayında Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Ayrıca, adaylar arasında Benfica'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Roger Schmidt'in de adı geçiyor ve bu isimle de görüşmelerin yapıldığı bildiriliyor.

ANCELOTTİ'NİN OĞLU DA ADAYLAR ARASINDA

Leeds, iki isimden bir sonuç alamadığı duruma çözüm olarak Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yapan Davide Ancelotti'yi de adaylar arasına aldı.

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