Van Bronckhorst: 'Derbiyi unutun, önünüze bakın'

Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, 2 Kasım Cumartesi (bugün) Kasımpaşa'yla oynayacakları maç öncesinde Siyah Beyazlı oyunculara konuştu.
Siyah-beyazlı takımın teknik patronu öncelikle derbiyi unutmaları gerektiğinin altını çizerken, "İstemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Fakat bunu geride bırakıp önümüze bakmalıyız. Derbideki hakem yönetimini hepimiz biliyoruz. Kasımpaşa'yı yenerek tekrar çıkışa geçmeliyiz. Sahada sadece galibiyeti düşünmenizi istiyorum" dediği bildirildi.
Milli araya kadar kayıp yaşamamaları gerektiğini de hatırlatan Bronckhorst şöyle devam etti:
"Araya kadar maçlarımızı evimizde oynayacağız. Bu da bize avantaj sağlayacaktır. Derbi mağlubiyetiyle taraftarımızı üzdük. Üst üste alacağımız galibiyetlerle onların gönlünü almalıyız. Ayrıca ligin lideri Galatasaray bu hafta maç yapmayacak. Bunu da kazanarak avantaja çevirmeliyiz. Ben size güveniyorum. Ligin başında nasıl iyi oyunumuzu sahaya yansıtıp galibiyetler aldıysak, aynısını bir kez daha yapabiliriz."
YÖNETİMDEN MORAL ZİYARETİ
Kasımpaşa öncesinde yönetim Ümraniye'ye gitti, moral verdi. Siyah-beyazlı idareciler baklava ikramında bulundu. 2. Başkan Hüseyin Yücel, yöneticiler Burak Aslan, Onur Göçmez, Çağlayan Tuğal, Feyyaz Uçar takımla bir araya geldi.
Yücel, teknik heyet ve oyunculara, "Yönetim olarak arkanızdayız. Her türlü desteği veririz. Artık derbiyi unutun, önünüzde Kasımpaya maçı var. Ona odakların. Biz size güveniyoruz" dedi.
43. RANDEVU
Beşiktaş ile Kasımpaşa, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 42 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Kartal kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 8 kez galibiyete ulaştı. Beşiktaş'ın 87 golüne, Kasımpaşa 49 golle cevap verdi.
3 İSİM SINIRDA
Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Al Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu, bugün forma giyip kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftada RAMS Başakşehir ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı takımın teknik patronu öncelikle derbiyi unutmaları gerektiğinin altını çizerken, "İstemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Fakat bunu geride bırakıp önümüze bakmalıyız. Derbideki hakem yönetimini hepimiz biliyoruz. Kasımpaşa'yı yenerek tekrar çıkışa geçmeliyiz. Sahada sadece galibiyeti düşünmenizi istiyorum" dediği bildirildi.
Milli araya kadar kayıp yaşamamaları gerektiğini de hatırlatan Bronckhorst şöyle devam etti:
"Araya kadar maçlarımızı evimizde oynayacağız. Bu da bize avantaj sağlayacaktır. Derbi mağlubiyetiyle taraftarımızı üzdük. Üst üste alacağımız galibiyetlerle onların gönlünü almalıyız. Ayrıca ligin lideri Galatasaray bu hafta maç yapmayacak. Bunu da kazanarak avantaja çevirmeliyiz. Ben size güveniyorum. Ligin başında nasıl iyi oyunumuzu sahaya yansıtıp galibiyetler aldıysak, aynısını bir kez daha yapabiliriz."
YÖNETİMDEN MORAL ZİYARETİ
Kasımpaşa öncesinde yönetim Ümraniye'ye gitti, moral verdi. Siyah-beyazlı idareciler baklava ikramında bulundu. 2. Başkan Hüseyin Yücel, yöneticiler Burak Aslan, Onur Göçmez, Çağlayan Tuğal, Feyyaz Uçar takımla bir araya geldi.
Yücel, teknik heyet ve oyunculara, "Yönetim olarak arkanızdayız. Her türlü desteği veririz. Artık derbiyi unutun, önünüzde Kasımpaya maçı var. Ona odakların. Biz size güveniyoruz" dedi.
43. RANDEVU
Beşiktaş ile Kasımpaşa, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 42 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Kartal kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 8 kez galibiyete ulaştı. Beşiktaş'ın 87 golüne, Kasımpaşa 49 golle cevap verdi.
3 İSİM SINIRDA
Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Al Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu, bugün forma giyip kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftada RAMS Başakşehir ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.