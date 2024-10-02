Beşiktaş'ta 4-0'lık yenilgiyle sonuçlanan Ajax maçının ardından kara bulutlar hızlıca dağıtıldı. Kayseri deplasmanında özellikle ikinci yarıda ortaya konan pozitif futbol ve üç golle gelen üç puan moralleri düzelti.
HER ŞEYE RAĞMEN
Siyah beyazlıların Hollandalı teknik adamı Giovanni van Bronckhorst, önlerinde son derece zorlayıcı bir fikstür bulunmasına rağmen geleceğe pozitif bakıyor. Başarılı çalıştırıcı, Kayseri deplasmanı dönüşü uçakta siyah beyazlı yöneticilerle sohbet etti. Yol boyunca yapılan görüşmede Hollandalı hocanın sözleri yüzleri gülümsetti.
BEŞİKTAŞ BİR AYRICALIK
Geldiği günden bu yana kendisine ve ekibine gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu ve teknik direktörlük kariyerinin en özel günlerini yaşadığını belirten Van Bronckhorst, Beşiktaş ailesinde bulunmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu söyledi. Takımın son maçlarda sergilediği futbolda yaşanan dalgalanmaların normal olduğunu ifade eden Hollandalı, "Sezon başındaki havayı tekrar yakalayacağız. Bunun için önümüzdeki birkaç kritik maçta alacağımız sonuçlar çok önemli. Bunları aştığımızda Beşiktaş durdurulamayacak" dedi.
Van Bronckhorst: ''Beşiktaş durdurulamayacak''
Beşiktaş, Ajax'a karşı yaşadığı 4-0'lık yenilginin ardından Kayseri'de 3-0'lık galibiyetle moral buldu. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, zorlu fikstüre rağmen geleceğe umutla bakıyor ve takımın yeniden formunu bulacağına inanıyor.
Beşiktaş'ta 4-0'lık yenilgiyle sonuçlanan Ajax maçının ardından kara bulutlar hızlıca dağıtıldı. Kayseri deplasmanında özellikle ikinci yarıda ortaya konan pozitif futbol ve üç golle gelen üç puan moralleri düzelti.
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