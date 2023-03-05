Valladolid evinde Espanyol'u devirmeyi bildi

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Valladolid, evinde Espanyol'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Valladolid evinde Espanyol'u devirmeyi bildi
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05 Mart 2023 18:00
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Valladolid ile Espanyol karşı karşıya geldi.

Jose Zorilla Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Valladolid 2-1 kazanırken galibiyet golleri; 25. dakikada Ivan Sanchez ve  62. dakikada Alvaro Aguado'dan geldi. Espanyol'un tek golü ise 87. dakikada Martin Braithwaite'den geldi. Real Valladolid forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cyle Larin ilk 11 başladığı maçta 76. dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Real Valladolid 27 puana ulaşırken, Espanyol ise 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Valladolid deplasmanda Elche'ye konuk olurken, Espanyol zorlu Real Madrid deplasmanına gidecek.
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