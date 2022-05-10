Valerien Ismael seri bilet kesiyor!

Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynadığı derbiden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak, UEFA Konferans Ligi'ne katılma şansını çok zora sokan Beşiktaş, Michy Batshuayi ve Cyle Larin'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



Kartal'ın en fazla eleştirilen ve tartışılan ismi Batshuayi derbide kaçırdığı penaltıyla kredisini tamamen tüketti. Cyle Larin de dev randevuda yararlanamadığı net fırsatlarla tepki topladı. Teknik Direktör Valerien Ismael'in, kiralık olan Batshuayi ve sözleşmesi 2 maç sonra bitecek Larin'i önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünmediği aktarıldı.



BATSHUAYI VE LARIN'İ SİLDİ



Teknik patron Ismael, derbiden sonra yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sezon gol atacak, işi bitirecek forvet oyuncusuna ihtiyacımız olacak. Son iki maçta çok fazla gol olması gereken fırsat bulduk. Transfer konusunda yapacağımız çok şey var. Buraya her şeyini verecek oyuncuları bulmak konusunda çok hassas olacağız" ifadelerini kullanmıştı. Fransız hocanın, Batshuayi ve Larin'i kesin olarak gözden çıkardığı ve 2 hafta sonra yönetime vereceği raporda bu oyuncularla yola devam etmek istemediğini aktaracağı vurgulandı.



Bu arada Valerien Ismael'in Göztepe ile hafta sonu İzmir'de ve Konyaspor'la İstanbul'da oynanacak ligin kapanış maçında Batshuayi ve Larin'e 11'de forma vermeyi düşünmediği bildirildi. Siyah-beyazlı teknik adamın bu karşılaşmalarda hücum hattında Kevin Nkoudou, Güven Yalçın ve Kenan Karaman'a şans tanımanın hesaplarını yaptığı ifade edildi.



MIRALEM PJANIC YOLCU



Beşiktaş, Michy Batshuayi ve Cyle Larin'in yanı sıra Teknik Direktör Valerien Ismael'in yeni sezon planlarında yer almayan Miralem Pjanic'le de yollarını ayıracak. Siyah-beyazlılar, kiralık sözleşmesi biten Bosna Hersekli oyuncu için herhangi bir girişimde bulunmayacak.



OĞUZHAN VE TÖRE GİDİYOR



Kartal'da Adem Ljajic, Fabrice Nsakala, Jeremain Lens ve Douglas gibi sözleşmeleri sona eren Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre de takımdan ayrılacak.



DOMAGOJ VIDA BELİRSİZ



Domagoj Vida'nın durumu ise henüz netlik kazanmadı.



Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden ve derbide forma giyemeyen Hırvat stoper, yönetimin indirimli yeni sözleşme teklifini kabul ederse takımda kalacak. Siyah-beyazlılar aksi halde Vida ile de vedalaşacak.



