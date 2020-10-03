Valentin Rosier: 'İnşallah şampiyon olacağız'

Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, atılan imzaların ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler..."Burada olduğum için çok memnunum, mutluyum. Çılgınca bir duygu. Böyle bir şehirde böyle bir kulüpte olmak benim için çok güzel olacak""Savaşçı ve hızlı bir futbolcuyum, sonuna kadar savaşacağım. Oyunu tek yönüyle oynayan bir özelliğim yok. Yani hem savunmada hem hücumda takıma elimden gelen desteği vereceğim. Hücum yapmamız gerekirse hücum yaparım, savunma yapmamız gereken maçsa savunmada da kalırım""Beşiktaş'ın ve taraftarının popülaritesini zaten biliyorum. Bir söz vermek için erken ama elimden geleni yapacağım ve sezon sonunda da şampiyon oluruz. Şu anda pandemiden dolayı taraftarımız stada gelemiyor ama inşallah onlara da kavuşacağız"Son olarak Türkçe mesaj veren Rosier, "İnşallah Beşiktaş şampiyon" dedi.