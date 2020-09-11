Valencia yerde kaldı, penaltı kararı çıktı

Fenerbahçe, Rizespor maçında 2. penaltıyı da Valencia'nın yerde kalmasının ardından kazandı.

Valencia yerde kaldı, penaltı kararı çıktı
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11 Eylül 2020 21:51
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in açılış haftasında deplasmanda Rizespor ile oynadığı maçta 85. dakikada bir penaltı kararı daha çıktı.

Bu dakikada Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, Mykola Morozyuk ile hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, pozisyonda illegal bir temas olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

Rizespor'da oyuncular uzun süre pozisyona itiraz ettiler ancak VAR odasında yapılan inceleme sonrasında da karar değişmedi.

Topun başına gelen Jose Sosa, meşin yuvarlağı köşeye gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.



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