Valencia rekor peşinde!

Attığı 29 golle, Aykut Kocaman'a ait olan 'bir sezonda en fazla gol atan Fenerbahçeli futbolcu' rekoruna ortak olan Enner Valencia, Galatasaray derbisinde de en az bir gol kaydedip rekorun sahibi olmak istiyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; DHA
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Valencia rekor peşinde!
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03 Haziran 2023 12:41
Süper Lig'de attığı 29 golle, Aykut Kocaman'a ait olan 'bir sezonda en fazla gol atan Fenerbahçeli futbolcu' rekoruna ortak olan Enner Valencia da yarın oynayacağı Galatasaray derbisinde de en az bir gol kaydedip yeni rekorun sahibi olmayı amaçlıyor. 

Ekvadorlu yıldız oyuncu bir sezonda 28 gol atan Alex de Souza'nın 'bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu' rekorunu gol sayısını 29 yaparak elinden almıştı.

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 46 karşılaşmada 33 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 
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