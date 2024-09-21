Valencia, Mustafa Hekimoğlu için geliyor!

Beşiktaş'ın öz kaynaklarından yetişen Mustafa Hekimoğlu, Avrupa devlerini peşine takmaya başladı. İspanya'nın köklü kulübü Valencia, 17 yaşındaki golcüyü yakından takip edecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Valencia, Mustafa Hekimoğlu için geliyor!
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21 Eylül 2024 10:50
Son güncelleme 21 Eylül 2024 11:01
Beşiktaş'ın 17 yaşındaki golcüsü Mustafa Hekimoğlu, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşinden koşturmaya devam ediyor.

VALENCIA HAREKETE GEÇTİ

A takımda forma giydiğinden beri dikkatleri üzerine çeken ve Galatasaray ile oynanan Süper Kupa finalinde attığı golle taraftarların beğenisini kazanan Mustafa için İspanya'nın köklü kulübü Valencia harekete geçti.

YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Valencia'nın Beşiktaş'ın pazar günü oynayacağı Eyüpspor maçında Mustafa Hekimoğlu'nu tribünden izleyeceği bildirildi.

Valencia scoutlarının genç forvetin gelişimini yakından takip ettiği ve sezon boyunca oynayacağı maçlarda onu markaja alacakları belirtildi. Beşiktaş Yönetimi'nin Semih Kılıçsoy'da olduğu gibi Mustafa Hekimoğlu konusunda da acele etmediği ve iki oyuncuya gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

Mustafa'ya İspanya dışında Almanya ve Fransa'dan da teklifler var. Güçlü fiziği ve son vuruşlardaki başarısıyla dikkatleri çeken genç golcü teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gözüne girmeyi başardı. Mustafa Hekimoğlu 6 resmi maçta 1 gol attı.

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