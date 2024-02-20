VakıfBank çeyrek final ilk maçında mağlup

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, Antonio Carraro Imoco Volley'e 3-1 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank çeyrek final ilk maçında mağlup
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20 Şubat 2024 22:01
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, İtalya'nın Antonio Carraro Imoco Volley takımına 3-1 yenildi.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)

VakıfBank: Gabi, Ogbogu, Cansu Özbay, Frantti, Zehra Güneş,
Thompson (Ayça Aykaç, Carutasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu)

Antonio Carraro Imoco Volley: Fahr, Haak, Robinson Cook, De Kruijf, Wolosz, Plummer (De Gennaro, Gennari, Lubian, Bugg)

Setler: 25-23, 17-25, 18-25, 18-25

Süre: 109 dakika (30, 25, 26, 28)

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