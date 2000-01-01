Utah, Mitchell'a maksimum kontrat vermeye hazırlanıyor

Yahoo Sports'tan Chris Haynes, Utah Jazz ve Donovan Mitchell'ın, Ekim ayında serbest oyuncu dönemi başladığında bir maksimum çaylak sözleşme uzatmasını tamamlamayı planladıklarını açıkladı.



Haynes, çaylak ölçekli bir sözleşmedeki maksimum beş yıllık uzatmanın, bu sezondan sonra yaklaşık 170 milyon dolar değerinde olacağını belirtti.



Mitchell, Jazz'in Salı günü Denver Nuggets'a karşı 80-78'lik mağlubiyetinin ardından sona eren yedi maçlık serisinde %51.6 üçlük isabetiyle 36.3 sayı, 5.0 ribaund ve 4.9 asist ortalamaları yakalamıştı.



23 yaşındaki yıldız, başlangıçta Orlando'da sezonun devamına katılma konusunda çekinceleri olduğunu açıklamış ve ciddi bir sakatlığın, daha iyi bir sözleşme imzalama şansını azaltacağından korkmuştu.



Mitchell, Haynes'e şu ifadeleri kullandı:



"Takım arkadaşlarım oynamak istediklerini söylediklerinde, o zaman her şeyimle dahil oldum. Olayı sırf kendime indirgeyemezdim. Bu ligde kendini gösterememiş olan bunu gerçekleştirmek için bu zamana ihtiyaç duyan, daha genç oyuncular var. Bunun önünde durmak, bencillik olurdu. Kontratımın, büyük resmin önüne geçmesine izin veremezdim. Tanrı'ya güvenmek durumundaydım. Eğer sakatlansaydım, kaderim buymuş derdim. Ama Tanrı'ya güvendim ve sakatlık ihtimali için endişelenmedim. Bu da, sahaya çıkıp oynamamı sağladı. İnancım, Tanrı'yaydı."



Mitchell üçüncü NBA sezonunu tamamladı ve 2019-20 sezonunda 3.64 milyon dolar kazandı. Şu anda 2020-21 sezonunda yaklaşık 5.2 milyon dolar maaş almayı planlıyor. Kontratı imzalarsa, maksimum çaylak uzatması 2021-22 sezonu sonrasında başlayacak.



