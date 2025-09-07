Üsküdar Belediyespor lige iyi başladı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-2026 sezonu ilk haftasında Üsküdar Belediyespor, konuk ettiği Göztepe'yi 38-29 mağlup etti.
Ev sahibi ekip, Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 22-13 önde tamamladı.
İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren Üsküdar Belediyespor, karşılaşmadan 38-29 galip ayrıldı.
