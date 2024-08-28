Uşakspor'da imza şov

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Uşakspor 3 transfere daha yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Uşakspor'da imza şov
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28 Ağustos 2024 16:35
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Uşakspor 3 transfere daha imza attı.

Kırmızı-siyahlılar Kırşehir Futbol SK'dan golcü Fatih Üge, Artvin Hopaspor'dan orta saha Caner Solmaz ve 24Erzincanspor'den defans Emre Sarı Karaya'yı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda, "Kulübümüz, 100 gol barajını yakalamış forvet oyuncusu Fatih Üge, orta saha oyuncusu Caner Solmaz ve genç stoper Emre Sarıkaya ile 1 yıllık anlaşmaya vardı" denildi.
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