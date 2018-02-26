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Usain Bolt, futbol takımına transfer olduğunu açıkladı!

Dünya ve olimpiyat rekortmeni atlet Usain Bolt, bir futbol takımı ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Usain Bolt, futbol takımına transfer olduğunu açıkladı!
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26 Şubat 2018 06:41
Usain Bolt, atletizm kariyerine son verdikten sonra futbolcu oluyor! Uzun bir süredir konuşulan konu gerçek oldu ve Bolt, bir futbol takımıyla anlaştığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bolt, ''Bir futbol takımı ile sözleşme imzaladım. 27 Şubat tarihinde bu takımın kim olduğunu söyleyeceğim'' dedi.

Bolt, sözleşme haberini Twitter'dan açıklarken gün içinde Twitter'dan Manchester United'ı destekleyen sözler kullanması da dikkat çekti. Bolt için Borussia Dortmund iddiası da vardı.

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