Usain Bolt, futbol takımına transfer olduğunu açıkladı!

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x



— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 25 Şubat 2018

atletizm kariyerine son verdikten sonra futbolcu oluyor! Uzun bir süredir konuşulan konu gerçek oldu ve Bolt, bir futbol takımıyla anlaştığını açıkladı.Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bolt, ''Bir futbol takımı ile sözleşme imzaladım. 27 Şubat tarihinde bu takımın kim olduğunu söyleyeceğim'' dedi.Bolt, sözleşme haberini Twitter'dan açıklarken gün içinde Twitter'dan Manchester United'ı destekleyen sözler kullanması da dikkat çekti. Bolt için Borussia Dortmund iddiası da vardı.