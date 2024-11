Ural Aküzüm: 'Amatör futbolda yeni bir dönem başlattık'

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, dünyada ve ülkemizde futbolun yaygınlaşması için çok büyük önem taşıyan amatör futbolda çok önemli kararların alındığını açıkladı.



Ülke çapında yoğun bir ilgi gören amatör futbolu geliştirebilmek için yeni projeler ürettiklerini ifade eden Aküzüm, "Kulüplerimizin ve amatör camiasının sesini dinledik, genç yaş kontenjanı müsabaka kadrosunda 5 futbolcu, sahada ise 2 oyuncu ile sınırlandırıldı ve sadece ilk 11'de sahaya çıkma zorunluluğu getirildi. Süper Amatör Lig'e uygulanması da ilk kez uygun görüldü. Yaşı büyük oyuncu kontenjan sınırlaması ise BAL ve yerel liglerde tamamen kaldırıldı. Altyapılarda ve yaş gruplarında (U-18 hariç), 2 yaş küçük oyuncu kontenjanı açıldı. Yani U16 takımında yetenekli yaşı küçük çocuklar varsa 14 yaşa kadar 2'si oynayabiliyor" şeklinde konuştu.



Ural Aküzüm, lisans ücretlerinin enflasyon ve ekonomik koşullara göre cüzi tutulduğunu belirtirken, ilk yetiştirici kulüplerin hukukunun korunması için bir ekstra kazanca hükmettiklerini ve bunu kural haline getirdiklerini belirtti.



'TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ EKONOMİK DESTEK'



Maddi konularda amatör kulüplere Türk futbol tarihinde görülmemiş destek sağlandığının altını çizen Ural Aküzüm, "BAL Ligi'nde kulüplere yapılacak maddi yardım, antrenör ve deplasman giderlerine katkı payı, rekor bir şekilde arttırıldı. Bütçeye 50 milyon liralık destek sağlandı. Saha görevlileri ücret iyileştirilmesi, günümüz ekonomik koşulları göz önüne alınarak tekrardan iyileştirilecek. 8 kişiden oluşan Amatör Yürütme Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kendi özel yönetim kurulu odasında 4 toplantısını gerçekleştirdi. Riva'da kura çekimleri yapıldı ve Amatör futbol ailesi ile TFF Yönetimi ve profesyonelleri birlikte bir yumruk olursa Türk futbolunun gelişimine daha iyi hizmet edebiliriz" ifadelerine yer verdi.



'PLAY-OFF UYGULAMASIYLA 16 TAKIM, TEK BİR ŞEHİRDE FUTBOL ŞÖLENİ YAŞATACAK'



Bölgesel Amatör Lig kurulduğundan beri ilk kez play-off uygulamasının getirildiğini ifade eden TFF Yönetim Kurulu Üyesi, "Mayıs ayında 16 takımla tek bir şehirde eleme usulü şölen şeklinde play-off'lar oynanacak. Geçmiş yıllarda sadece grup liderleri üst lige çıkabilirken bu sene oynattığımız 10 gruplu BAL'da İstanbul grubu hariç diğer 9 gruptaki 2. olanlara ve en iyi 7 tane 3. takıma play-off oynama imkanı verildi. 16 takımla oynanacak. İstanbul grubunda ise 1. bitiren en üst lige çıkarken 2, 3, 4 ve 5. takımlar kendi arasında eleme usulü play-off oynayacak ve kazanan üst lige çıkacak. Yani İstanbul'dan 2 takım üst lige çıkabilecek." ifadelerini kullandı.



'AMATÖRDE DİJİTAL DEVRİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ'



TFF bünyesinde hazırlattıkları yazılım ile tüm Türkiye'deki kulüplere tasarruf ve kolaylık sağlayacaklarını kaydeden Aküzüm, "2025 Ocak ayında son defa olarak basılı, fotoğrafın zımbalandığı, elle yazılan evrakla lisans yapıldığı süreç olacak. Bu dönemde BETA versiyonuyla dijital yazılım Hakkâri'den Edirne'ye tüm amatör camiası masa başından esame listeleri ve lisans işlemlerini bir mobil uygulama üzerinden girecekler. Bu dönem geçiş dönemi, ancak 2025-2026 sezonundan itibaren sadece dijital olarak işlemler yapılacak. Türk amatör camiası her zaman doğru bilgi ve belgeler ile yönetilmeye devam edecek. Amatör futbol, Türkiye'nin büyük bir gücüdür. Şartları çağın gereksinimlerine uygun hale getirmek de bizlerin görevi" sözlerine yer verdi.



'BEIN SQUAD PROJESİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ'



Amatör futbolun hak ettiği değeri görebilmesi için yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden TFF Yönetim Kurulu Üyesi, "beIN Squad, beIN Media Group'un, beIN Sports markası altında Fransa'da ve Türkiye'de amatör kulüpleri desteklemek için hayata geçirdiği bir projedir. 'Amatör Ruh, Profesyonel Destek' mottosuyla yola çıkan beIN Sports, beIN Squad adını verdiği yeni programıyla, jüri tarafından seçilen 50 amatör futbol kulübüne (10 engelli, 20 erkek, 20 kadın) 2024-2025 sezonunda forma seti desteği veriyor. İlk bölümü 16 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan programa konuk olan Amatör İşler Kurul Başkanı Selçuk Azeri, bu proje ve amatörlerle ilgili bilgilendirmeler yaptı. Her bölümde, beIN Squad projesinde yer alan amatör kulüplerin temsilcileri, beIN Sports Haber ekranlarına konuk olurken; bu takımların başarıları, yaşadıklarını ve hedeflerini izleyiciye aktarabilecek. Özel röportajlardan saha içi haberlere kadar, kulüplerle ilgili son gelişmeler amatör futbolun tutku dolu ruhuyla birlikte izleyicilere aktarılacak. beIN Squad özel programı, her bölümde kulüplerin hikayelerini tüm Türkiye'ye ulaştıracak. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



'UEFA REGİONS CUP'TA 4. KEZ YER ALDIK'



İlki 1999 yılında düzenlenen turnuvanın finallerine 4 kez katılma hakkı kazanan ülkemiz, bugüne kadar 3 bronz madalya kazandı. (2 İstanbul Bölge Karması, 1 Ankara Bölge Karması). Elemelere her zaman birinci torbadan katılma başarısı gösteren Türkiye, genel sıralamada 7. durumda.



İstanbul Amatör Karma Takımımız, 12-20 Kasım 2024 tarihleri arasında San Marino'da UEFA Regions Cup grup maçlarına katıldı. Takımımız, San Marino, Macaristan ve Slovenya'nın olduğu grubu 2. sırada tamamladı. Ural Aküzüm, "Amatör futbolda yapacağımız yeniliklerle gelecek yıllarda bu turnuvada çok daha başarılı sonuçlar alacağız" dedi.