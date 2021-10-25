Umut Meraş'tan şampiyonluk açıklaması

Beşiktaşlı Umut Meraş, Galatasaray karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
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Umut Meraş'tan şampiyonluk açıklaması
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25 Ekim 2021 23:04
Beşiktaş'ta ilk kez ligde ilk 11 çıkan ve Galatasaray maçında ilk golde asist yapan Umut Meraş açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Umut Meraş "Beşiktaş formasıyla bu stadyumda oynadığı için çok mutluyum. Sevinçten dolayı sesim kısıldı. Çok iyi mücadele ettik. Taraftarla sahada bütünleştik resmen. Hak eden taraf bizdik. Galatasaray da çok iyi mücadele etti." dedi.

Çıkışa geçmek istediklerini söyleyen Umut Meraş "Kötü gidişat vardı, dışarıdan öyle gözüküyordu ama biz öyle değildik. Biz hiç yarıştan kopmadık. Kazanarak devam edip yine şampiyon olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Asisti, ve şampiyonlukla ilgili konuşan Umut Meraş "Bugün asist yapmam mutlu ediyor ama önemli olan Beşiktaş'ın kazanması, bizim kazanmamız. Önemli olan hep birlikte bu gemiyi karşı tarafa taşıyıp yolun sonunda Boğaz'a ismimizi yazdırmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.


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