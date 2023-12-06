Umut Güneş: 'Öz güven için önemli'

Trabzonspor forması giyen Umut Güneş, Türkiye Kupası'ndaki Çorum FK karşılaşmasının ardından konuştu.
Kısa bir açıklama yapan Umut Güneş, şu sözleri kullandı;
"Benim için iyi bir maçtı. Uzun bir süre sonra 11'de başladım ve 65 dakika forma giydim. Zor bir rakip olduğunun bilincindeydik. Kupa bizim için önemliydi. Öz güven kazanma açısından da önemliydi. Şimdi hafta sonu oynayacağımız maça hazırlanacağız. Rekabet her takımda iyi bir şeydir. Oynasam da oynamasam da takım arkadaşımın da iyi olmasını sağlıyorum. Bu şekilde güzel işler yapabileceğimize inanıyorum."
Kısa bir açıklama yapan Umut Güneş, şu sözleri kullandı;
"Benim için iyi bir maçtı. Uzun bir süre sonra 11'de başladım ve 65 dakika forma giydim. Zor bir rakip olduğunun bilincindeydik. Kupa bizim için önemliydi. Öz güven kazanma açısından da önemliydi. Şimdi hafta sonu oynayacağımız maça hazırlanacağız. Rekabet her takımda iyi bir şeydir. Oynasam da oynamasam da takım arkadaşımın da iyi olmasını sağlıyorum. Bu şekilde güzel işler yapabileceğimize inanıyorum."
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