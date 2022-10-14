Umut Bozok: "Gole inanmakta güçlük çektim!"

Umut Bozok, Trabzonspor'un Monaco'yu 4-0 mağlup ettiği tarihi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Umut Bozok: 'Gole inanmakta güçlük çektim!'
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14 Ekim 2022 03:09
Trabzonspor'un milli golcüsü Umut Bozok, Monaco'yu 4-0 yendikleri UEFA Avrupa Ligi grup maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Umut Bozok, "Fransa'nın en güçlü takımlarından birine karşı zor bir maç oynadık. İlk 40 dakika bizim için çok zordu ama sonra... Golü gördünüz. İnanması çok güçtü. Bazen bu tür goller bulmak iyidir. Sonrasında büyük bir güvenle soyunma odasına gittik. İkinci yarıda kale önünde çok iyiydik ve doğru zihinsel güce sahiptik." ifadelerini kullandı.

"Grupta kalan 2 maçı da kazanmaya çalışacağız." diyen Umut, "Pazar günü Beşiktaş'a karşı büyük bir maçımız var. Sonra tekrar Avrupa Ligi'ne odaklanacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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