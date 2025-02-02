Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bülent Bölükbaşı'nın ekibi Ümraniyespor evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.



Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan maçta Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Benny ve 48. dakikada Cebio Soukou kaydetti. Ümraniyespor'da Benny 23. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.



Ankaragücü'nün tek golünü ise 6. dakikada Dorin Rotariu kaydederken, Owusu Kwabena direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste ikinci iç saha galibiyetini alan Ümraniyespor puanını 32'ye yükseltirken, Ankaragücü 30 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Ümraniyespor deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olurken, Ankaragücü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.



