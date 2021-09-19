Ümraniyespor, Adanaspor ile yenişemedi

TFF 1. Lig'de lider Ümraniyespor, Adanaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor, Adanaspor ile yenişemedi
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19 Eylül 2021 21:11
TFF 1. Lig'de 6. hafta maçında Adanaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Karşılaşmada hem Adanaspor hem de Ümraniyespor zaman zaman gol bulabilmek adına rakip kaleye etkili gitmeye çalıştı. Ümraniyespor oyun bazı bölümlerinde daha fazla şut çekerek gol aradı. Ancak mücadelede gol sesi çıkmadı.

Bu beraberliğin ardından lider Ümraniyespor puanını 16'ya yükseltti. Adanaspor da 6 puana ulaştı.

TFF 1. Lig'de gelecek hafta Adanaspor, Erzurumspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Manisa FK'yı ağırlayacak.


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