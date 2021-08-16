Ümit Milli Takım'ın maçları Bursa'ya alındı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın eylül ayında oynayacağı 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarının stadı değişti

Haber; AA
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Ümit Milli Takım'ın maçları Bursa'ya alındı
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16 Ağustos 2021 15:02
Ümit Milli Futbol Takımı'nın eylül ayında oynayacağı 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarının stadı değişti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, yeri daha önce Yeni Sakarya Atatürk Stadı olarak duyurulan Belçika ve İskoçya maçlarını Bursa'da Bitci Timsah Park'ta oynayacak.

Ümit Milli Takım, Belçika ile 3 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, İskoçya ile de 7 Eylül Salı günü saat 19.30'da karşılaşacak.

 


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