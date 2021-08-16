Ümit Milli Takım'ın maçları Bursa'ya alındı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın eylül ayında oynayacağı 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarının stadı değişti.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, yeri daha önce Yeni Sakarya Atatürk Stadı olarak duyurulan Belçika ve İskoçya maçlarını Bursa'da Bitci Timsah Park'ta oynayacak.



Ümit Milli Takım, Belçika ile 3 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, İskoçya ile de 7 Eylül Salı günü saat 19.30'da karşılaşacak.







